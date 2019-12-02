УНИКС одержал победу над ЦСКА в матче Единой лиги ВТБ Баскетболисты УНИКСа обыграли ЦСКА в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ со счетом 94:86 (16:23, 20:18, 26:23, 32:21).

Самым результативным в составе казанской команды стал Эррик Макколлум, набравший 30 очков. У армейского клуба 19 очков на счету Майка Джеймса.

Добавим, что в следующем матче ЦСКА на выезде сыграет против «Пармы», а УНИКС на своей площадке примет «Зелена-Гуру».

