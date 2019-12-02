Димитрис Итудис: Проигрывать никто не хочет, но поражения иногда полезны Главный тренер ЦСКА – о поражении в выездном матче от УНИКСа (86:94).

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- Нам не хватило стабильности. Да, проигрывать никто не хочет, но поражения иногда полезны, потому что помогают сделать правильные выводы. Мы получили хороший урок, и еще встретимся с УНИКСом во втором круге. А сейчас нам предстоит работать, смотреть видео и снова работать, - приводит слова Итудиса пресс-служба ЦСКА.

Добавим, что в следующем матче ЦСКА на выезде сыграет против «Пармы».

