Димитрис Итудис: Проигрывать никто не хочет, но поражения иногда полезны

- Нам не хватило стабильности. Да, проигрывать никто не хочет, но поражения иногда полезны, потому что помогают сделать правильные выводы. Мы получили хороший урок, и еще встретимся с УНИКСом во втором круге. А сейчас нам предстоит работать, смотреть видео и снова работать, - приводит слова Итудиса пресс-служба ЦСКА.
Добавим, что в следующем матче ЦСКА на выезде сыграет против «Пармы».
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