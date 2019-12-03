Рэймар Морган: Можем гордиться игрой в защите в матче с ЦСКА УНИКС победил чемпиона Единой лиги ВТБ.

Форвард УНИКС Рэймар Морган высказался об игре команды в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с ЦСКА (94:86).

«Мы можем гордиться этой победой и своей игрой в защите во второй половине матча, – приводит «Р-Спорт» слова 31-летнего американца. – Все парни выложились, как могли, и за счет этого мы смогли догнать ЦСКА и победить».

Напомним, самым результативным игроком матча стал атакующий защитник УНИКСа Эррик Макколлум, набравший 30 очков. У Моргана 26 очков.

Казанцы одержали пятую победу в девяти матчах и поднялись на пятое место в турнирной таблице чемпионата.

В следующем матче 7 декабря УНИКС примет «Зелену Гуру».