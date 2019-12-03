Баскетбольный матч между школьниками в Финиксе завершился массовой дракой - Советский спорт
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03 декабря 2019 13:20Баскетбол

Баскетбольный матч между школьниками в Финиксе завершился массовой дракой

В стычках приняли участие как игроки, так и зрители.

Матч между командами колледжей Меса Скайлайн и Сезара Чавеса в Финиксе завершился массовой дракой, сообщает The Arizona Republic.

Потасовка началась во время рукопожатия команд. По информации источника, первый удар нанес игрок Месы Скайлайн, после чего в драку включились другие игроки. Также стычки возникли между родителями на трибунах.

«Все это превратилось в ужасную сцену», – сказал тренер Месы Скайлайн Джеймс Каприати.

При этом, по его словам, ни один из игроков команды не пострадал. В то же время главный тренер колледжа Сезара Чавеса отказался от комментариев.

Добавим, что матч завершился победой Месы Скайлайн (63:56).

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