«Зенит» проиграл «Парме» в матче Единой лиги ВТБ Встреча прошла в Санкт-Петербурге.

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Матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Зенит» – «Парма» завершился в пользу гостей со счетом 86:80.

Весомый вклад в победу своей команды внес Артём Забелин, набравший 19 очков. У хозяев паркета лучшим оказался Тим Абромайтис. В его активе 16 очков и 9 подборов.

Таким образом, «Зенит» прервал серию из двух побед, а «Парма» одержала вторую победу подряд.

8 декабря клуб из Пермского края примет московский ЦСКА, а «Зенит» днем позже сыграет в Санкт-Петербурге против «Химок».