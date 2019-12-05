Янис Гайлитис: ВЭФ должен вернуться в Единую лигу ВТБ ВЭФ пропускает сезон в Единой лиге ВТБ, в которой выступал с 2009 года.

Главный тренер ВЭФа Янис Гайлитис после матча группового этапа Лиги чемпионов с «Нижним Новгородом» (78:80) высказался о Единой лиге ВТБ, в которой в этот сезоне его команда не участвует.

«Я думаю, что мы должны туда вернуться, это очень сильный чемпионат, – приводит «Р-Спорт» слова Гайлитиса, – а в этом году он стал еще сильнее, там собраны очень хорошие команды».

Отметим, что ВЭФ выступал в Единой лиге ВТБ с 2009 по 2019 годы. В прошлом сезоне команда заняла десятое место и не вышла в плей-офф. Лучшим результатом для латвийцев были три четвертьфинала (2013, 2017, 2018).

В нынешнем сезоне ВЭФ играет только в чемпионате Латвии и Лиге чемпионов.