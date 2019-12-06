Йонас Жеребко: В матче с «Барселоной» главное – «запереться» в защите «Химки» сыграют дома с «Барселоной» в 12-м туре регулярного чемпионата Евролиги.

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Форвард «Химок» Йонас Жеребко прокомментировал предстоящий матч с «Барселоной» в 12-м туре регулярного чемпионата Евролиги.

«Главное – «запереться» в защите и от этого отталкиваться при игре в нападении, – приводит слова 32-летнего шведа официальный сайт клуба. – В их составе есть Никола Миротич, очень талантливый игрок, который хорош на обеих сторонах площадки. Он всегда борется, а также является отличным снайпером, поэтому нам нужно в первую очередь сосредоточиться на нем».

Отметим, что после 11 туров у «Барселоны» восемь побед, три поражения и третье место в турнирной таблице. «Химки», выигравшие шесть матчей, занимают восьмое место.

Матч «Химки» – «Барселона» пройдет 6 декабря на «Арене Мытищи». Начало игры – 20:00 (мск).