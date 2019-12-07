Куртинайтис - об игре с «Барселоной»: Нам нужно улучшать защиту - Советский спорт
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07 декабря 2019 07:58БаскетболНечаев Юрий

Куртинайтис - об игре с «Барселоной»: Нам нужно улучшать защиту

«Химки» потерпели очередное поражение в Евролиге.

Главный тренер БК «Химки» Римас Куртинайтис прокомментировал поражение своей команды от «Барселоны» в рамках Евролиги.

«Поздравляю «Барселону» с хорошей победой. Сегодня они были сильнее нас, но я бы хотел вынести положительные моменты из этого матча. Конечно, нам нужно улучшать защиту против игроков такого плана, как у «Барселоны». Также мы должны лучше играть на подборе. Наконец, если такой команде дать возможность забивать легкие трехочковые, победить очень сложно», - цитирует наставника официальный сайт клуба.

Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата Евролиги «Химки» на своей площадке уступили «Барселоне» со счетом 94:102 (22:31, 26:30, 22:23, 24:18).

Самым результативным игроком встречи стал баскетболист испанского клуба Никола Миротич. В его активе 28 очков и девять подборов.

В составе подмосковного клуба лучшим стал Алексей Швед. Защитник набрал 23 очка и сделал пять передач.

После этой встречи «Химки» занимают восьмое место в турнирной таблице. Команда одержала шесть побед и потерпела шесть поражений.

«Барселона» расположилась на второй строчке. У испанцев девять побед при трех поражениях.

В следующем туре подмосковная команда примет «Альбу» 12 декабря, а «Барса», также на своей площадке, встретится с греческим «Панатинаикосом» 13 декабря.

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