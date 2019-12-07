«Нижний Новгород» на выезде обыграл «Астану» В столице Казахстана состоялся матч Единой лиги ВТБ.

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В Нур-Султане игра Единой лиги ВТБ «Астана» – «Нижний Новгород» завершилась со счетом 79:84 (24:19, 17:25, 23:28, 15:12).

У хозяев 25 очков набрал Малькольм Хилл. У клуба из «Нижнего Новгорода» 24 очка на счету Брэндона Брауна, а Даррал Уиллис отметился 13 подборами.

В турнирной таблице «Нижний Новгород» занимает седьмое место, одержав четыре победы в девяти матчах. «Астана» располагается на десятой строчки, выиграв лишь три матча из восьми.

14 декабря «Нижний Новгород» сыграет в гостях у «Автодора», а казахстанский клуб следующий матч проведет 15 декабря в Москве против ЦСКА.