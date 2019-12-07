УНИКС обыграл «Зелену-Гуру», «Локомотив-Кубань» проиграл «Автодору» Завершились матчи Единой лиги ВТБ.

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Сегодня вечером в Единой лиге ВТБ состоялись два матча. «Локомотив-Кубань» на своей площадке проиграл «Автодору» 74:76 (19:18, 24:21, 15:21, 16:16). УНИКС обыграл польский клуб «Зелена Гура» с результатом 86:76 (25:17, 25:17, 12:24, 24:15).

В матче «Локомотива-Кубани» и «Автодора» самым результативным стал форвард саратовского клуба Элджин Кун (22 очка). У хозяев 19 очков набрал Миндаугас Кузминскас. Также стоит отметить, что «Автодор» одержал первую победу под руководством нового тренера Предрага Крунича.

В матче УНИКС – «Зелена-Гура» больше всех очков набрал защитник казанцев Эрик Макколум. У польской команды 16 очков в активе Джо Томассона.

УНИКС занимает четвертое место с шестью победами в десяти матчах, а «Локомотив-Кубань» – пятое (пять побед в девяти встречах).

«Автодор» идет на девятой позиции, «Зелена-Гура» занимает десятое место. У обеих команд по три победы в восьми матчах.

14 декабря состоятся игры «Локомотив-Кубань» – «Парма» и «Автодор» – «Нижний Новгород». 15 декабря «Зелена Гура» примет «Цмоки-Минск», а УНИКС проведет следующий матч 27 декабря в гостях у «Енисея».