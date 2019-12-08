РФБ подозревает, что один из матчей мужской суперлиги был договорным Результат встречи тульского «Арсенала» и ставропольского «Динамо» может быть аннулирован.

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Вчера 7 декабря в матче второго дивизиона мужской суперлиги тульский «Арсенал» на своей площадки добился уверенной победы над ставропольским «Динамо» со счетом 82:65. Эта игра будет рассмотрена на исполкоме Российской федерации баскетбола, сообщает официальный сайт организации.

Дело в том, «Арсенал» свои последние очки набрал за 6:57 до финальной сирены, когда счет стал 82:56. За две следующие минуты динамовцы записали на свой счет 6 очков, однако в концовке матча обе команды вообще перестали забрасывать мяч в кольцо соперника.

Игроки «Арсенала» в последние 7 минут совершили 5 неточных бросков с игры, а динамовцы отметились неточными бросками в последние 5, если не считать дальнее попадание на исходе времени владения, только один, промахнувшись из-под щита.

В то же время совместными усилиями командами были исполнены 9 неточных штрафных и совершены 13 потерь. 5 раз было нарушено правило 24 секунд, дважды гостями – правило 5 секунд при вводе мяча в игру, а игроки «Арсенала» заработали два фола в атаке.

«Безусловно, Российская Федерация Баскетбола не оставит этот инцидент без внимания, – заявил президент РФБ Андрей Кириленко. – Будут самым тщательным образом изучены материалы, имеющие отношение к матчу. Завтра состоится внеочередное заседание Исполкома РФБ. Сейчас видеозапись игры изучается Просмотровой комиссией и Департаментом профессионального баскетбола, которые в понедельник представят Исполкому свои заключения».

Также сайт РФБ напоминает, что это не первый подобный инцидент с участием «Арсенала». 17 марта 2018 года во время проходившего в Туле матча против магнитогорского «Динамо» игроки хозяев на протяжении всей игры старались умышленно нарушать правила. В результате на 33-й минуте при счете 59:115 матч был прекращен: на площадке остался лишь один баскетболист «Арсенала».

Тогда Директорат РФБ за несоблюдение духа спортивного соперничества и честной игры вынес «Арсеналу» предупреждение.