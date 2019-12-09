«Химки» обыграли «Зенит» и одержали 10-ю победу кряду Встреча прошла на домашней арене питерского клуба.

Загрузка...

Матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Зенит» – «Химки» завершился поражением хозяев со счетом 101:108 (18:33, 26:22, 34:22, 23:31).

В составе победителей лучшим оказался Алексей Швед. Он принес своей команде 30 очков. Еще 20 очков набрал Сергей Карасев. У «Зенита» лучшим оказался Тим Абромайтис. В его активе 23 очка.

Таким образом, «Химки» выиграли десятый матч кряду и занимают 1-е место в таблице, а «Зенит» потерпел второе поражение подряд и расположился на 8-й строчке.

23 декабря команда Жоана Плазы сыграет с «Автодором», а «Химки» встретятся двумя днями ранее с «Калевом» (Эстония).