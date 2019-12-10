Римас Куртинайтис: Швед – наш кусок золота, который делает всю игру 30 очков Шведа помогли «Химкам» победить «Зенит».

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Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис высказался об игре разыгрывающего Алексея Шведа после матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Зенитом» (108:101) в Санкт-Петербурге.

«Я уже не раз говорил, что у нас есть Алексей Швед, который решает все, – приводит слова Куртинайтиса официальный сайт клуба, – когда он на площадке, мы – одна команда, без него – чуть-чуть другая.

Он и сам забивает, и принимает умные решения, и может отдать передачу нужным игрокам, особенно бросающим трехочковые. Это наш кусок золота, который делает всю игру».

Отметим, что на счету 30-летнего защитника дабл-дабл – 30 очков и 13 передач. Теперь у «Химок» десять выигранных матчей из десяти в турнире. В следующем матче 12 декабря подмосковная команда примет «Альбу» в 13-м туре регулярного чемпионата Евролиги.