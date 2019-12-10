Warning: array_rand(): Second argument has to be between 1 and the number of elements in the array in /html/sovsport.ru/www/templates/sovsport/obj/view.php on line 63

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /html/sovsport.ru/www/templates/sovsport/obj/view.php on line 64
Римас Куртинайтис: Швед – наш кусок золота, который делает всю игру - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболИтоги года 2019...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
10 декабря 2019 09:52БаскетболЛипкин Антон

Римас Куртинайтис: Швед – наш кусок золота, который делает всю игру

30 очков Шведа помогли «Химкам» победить «Зенит».

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис высказался об игре разыгрывающего Алексея Шведа после матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Зенитом» (108:101) в Санкт-Петербурге.

«Я уже не раз говорил, что у нас есть Алексей Швед, который решает все, – приводит слова Куртинайтиса официальный сайт клуба, – когда он на площадке, мы – одна команда, без него – чуть-чуть другая.

Он и сам забивает, и принимает умные решения, и может отдать передачу нужным игрокам, особенно бросающим трехочковые. Это наш кусок золота, который делает всю игру».

Отметим, что на счету 30-летнего защитника дабл-дабл – 30 очков и 13 передач. Теперь у «Химок» десять выигранных матчей из десяти в турнире. В следующем матче 12 декабря подмосковная команда примет «Альбу» в 13-м туре регулярного чемпионата Евролиги.

Раджаб Бутаев: Беспутин подражает Ломаченко. Не слишком удачно Российский боксер полусреднего веса Раджаб Бутаев рассказал о предстоящем поединке с соотечественником Александром Беспутиным. 30.11.2019 08:00 Бокс Усачев Владислав
Еще по теме:
Раджаб Бутаев и Александр Беспутин разыграют вакантный титул WBA 41-летний Заб Джуда проиграл нокаутом Селдину 40-летний Заб Джуда победил Ринкона
Хватит балагана, пора на лыжню. Каким будет для России этот Кубок мира В субботу в шведском Эстерсунде двумя смешанными эстафетами стартует большой биатлонный сезон. 30.11.2019 11:00 Биатлон Тигай Лев
Сергей Тарасов: Елисеев стал увереннее себя чувствовать. Это даже видно по его интервью Олимпийский чемпион Сергей Тарасов подвел итоги двух индивидуальных гонок на этапе Кубка мира в Эстерсунде. 06.12.2019 18:51 Биатлон Волохов Юрий
«Крузейро», арендовавший Педро Рошу, вылетел из чемпионата Бразилии впервые за 98 лет Клуб «Крузейро» из Белу-Оризонти всего два года не дотянул до того, чтобы отпраздновать 100-летие своего бессменного пребывания в высшем дивизионе чемпионата Бразилии. 09.12.2019 19:43 Футбол Безъязычный Алексей
Еще по теме:
«Крузейро», за который выступает Педро Роша, впервые в истории вылетел из высшей лиги Бразилии Томас Цорн: Зимой серьезных изменений не планируем «Коринтианс» интересуется Педро Рошей
«Я должен голым бегать и орать «Ура». Горячее московское дерби Несмотря на небольшое количество шайб, матч был непростым. 04.12.2019 22:49 Хоккей Кузютина Елена
Валерий Гладилин: Провал «Спартака» – результат летней селекции Бывший полузащитник и тренер «Спартака» Валерий Гладилин признался, что не удивлен поражением красно-белых от «Ростова» (1:4) в матче 19-го тура РПЛ. 09.12.2019 08:53 Футбол Усачев Владислав
Шанс от Стефаноса. Циципас сохранил Медведеву возможность выйти в полуфинал Во втором туре группового раунда Стефанос Циципас разгромил Александра Зверева и гарантировал себе выход в плей-офф. А заодно – сохранил шансы на полуфинал для нашего Даниила Медведева. 14.11.2019 20:30 Теннис Мысин Николай
Георгиев в порядке, можно звать Шестеркина. «Рейнджерс» взяли в Лас-Вегасе убедительный реванш «Рейнджерс» взяли в Лас-Вегасе убедительный реванш (5:0) у «Золотых рыцарей», которым в одну калитку уступили на прошлой неделе в Нью-Йорке (1:4) с Хенриком Лундквистом в воротах. 09.12.2019 14:12 Хоккей Славин Виталий
Хотя бы остался в топ-5. Медведев провалил Итоговый турнир и опустится в рейтинге Первый в карьере Итоговый чемпионат ATP принес Даниилу Медведеву три поражения на групповой стадии. Россиянин не вышел в плей-офф и потерял одну позицию в рейтинге. 17.11.2019 19:00 Теннис Мысин Николай
Алина Загитова: Сегодня прямо адреналин Олимпийская чемпионка идет второй после короткой программы в финале Гран-при. После соревнований она поделилась впечатлениями от проката. 07.12.2019 00:37 Фигурное катание Киреева Ксения
Новости
10:45 Легкая атлетика Елена Исинбаева: Санкции жесточайшие, несправедливые, вопиющие
10:38 Формула-1 РАФ: В решении исполкома WADA есть оговорка, позволяющая вывести Гран-при России из-под его действия
10:27 Баскетбол Сергей Карасев: «Химкам» надо выходить на отметку в 80 пропущенных очков
10:27 Хоккей Монахан, Дюклер и Нелсон – три звезды игрового дня в НХЛ
10:21 Баскетбол Алексей Швед: С «Зенитом» всегда тяжело, они часто возвращаются с «-20» или с «-25»
10:12 Олимпиада Сергей Силкин: Коллективное наказание означает лишь одно – Россия испачкалась во всех видах спорта
10:03 Футбол Люсьен Фавр: Все обсуждают «Барсу» с «Интером», никто не говорит про «Славию»
09:52 Баскетбол Римас Куртинайтис: Швед – наш кусок золота, который делает всю игру
09:44 Футбол Пицци: Дзюба здорово держит мяч и подыгрывает партнерам
09:29 Футбол Главный тренер «Монпелье»: Когда Неймар получает по ногам, то всегда плачет
09:22 Олимпиада Ричард Паунд: Думаю, что подача иска в CAS - для российской стороны пустая трата времени и денег
09:05 Футбол Эрнесто Вальверде: Полагаю, «Интер» постарается прыгнуть выше головы
08:44 Футбол Антонио Конте: Было бы опрометчиво думать, что мы легко справимся с комбинационной игрой «Барселоны»
08:34 Футбол Юрген Клопп: Матч против нас будет для «Зальцбурга» сродни финалу
08:12 Хоккей Шайба Ничушкина не спасла «Колорадо» от поражения в матче с «Калгари»
08:00 Футбол ЦСКА предложил восемь миллионов евро за нападающего «Жилины»
07:46 Хоккей Команда НХЛ из Сиэтла представит эмблему в феврале
07:31 Футбол СМИ: Гаттузо подписал с «Наполи» контракт на 18 месяцев
07:14 Олимпиада Крейг Риди: Нам было необходимо постараться защитить чистых российских атлетов
Официальные итоги саммита в Париже: о чем договорилась "Нормандская четверка"
Суд приговорил топ-менеджера Тюменского Росгосстраха к 4 годам заключения
Будет ли дело? Астраханские рэперы накреативили скандальный коллаж с Родиной-матерью
Отставка Главы Оренбурга повлекла за собой волну увольнений
Никитин принял участие в заседании Совета при президенте РФ по нацпроектам
Российские фигуристы два дня ждали багаж из Японии
Фундамент будущих успехов. 280 регбистов приняли участие в фестивале ЦСКА
Драчев: санкции WADA не помешают спортсменам выступать под флагом России
«Спартак» заплатит 100 тысяч рублей за оскорбления фанатов в адрес Дзюбы
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика