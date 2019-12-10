Алексей Швед: С «Зенитом» всегда тяжело, они часто возвращаются с «-20» или с «-25» «Химки» победили «Зенит» в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ.

Защитник «Химок» Алексей Швед подвел итоги матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Зенитом» (108:101) в Санкт-Петербурге.

«С «Зенитом» всегда тяжело играть, так они часто возвращаются с «–20» или с «–25, выигрывают или проигрывают пару очков, – приводит слова 30-летнего игрока официальный сайт клуба. – Они отлично двигали мяч, стали жестче играть в защите и поэтому вернулись в игру, к тому же выиграли пару подборов во второй половине».

Отметим, что на счету Шведа дабл-дабл – 30 очков и 13 передач. Теперь у «Химок» десять выигранных матчей из десяти в турнире. В следующем матче 12 декабря подмосковная команда примет «Альбу» в 13-м туре регулярного чемпионата Евролиги.