Сергей Карасев: «Химкам» надо выходить на отметку в 80 пропущенных очков «Химки» победили «Зенит» в результативном матче в Санкт-Петербурге.

Форвард «Химок» Сергей Карасев прокомментировал матч с «Зенитом» (108:101) в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ в Санкт-Петербурге.

«Все понимают, что у нас очень сильное нападение, но надо еще больший акцент делать на защиту, потому что пропускать по 90 очков – очень много, – приводит слова 26-летнего игрока официальный сайт клуба. – Надо стараться выходить на отметку в районе 80 очков, тогда нам будет намного легче».

Отметим, что в матче со своей бывшей командой Карасев набрал 20 очков. Теперь у «Химок» десять выигранных матчей из десяти в турнире. В следующем матче 12 декабря подмосковная команда примет «Альбу» в 13-м туре регулярного чемпионата Евролиги.

Карасев выступал за «Зенит» с 2016 по 2019 годы.