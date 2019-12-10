«Нижний Новгород» обыграл «Тенерифе» в Лиге чемпионов ФИБА Нижегородцы выиграли у лидера своей группы.

Состоялся матч восьмого тура группового этапа Лиги чемпионов ФИБА «Нижний Новгород» – «Иберостар Тенерифе». Российский клуб на своей площадке одержал победу со счетом 75:72 (23:26, 21:14, 16:15, 15:17).

В составе победителей самым результативным стал американский защитник Брэндон Браун, набравший 26 очков и сделавший 5 результативных передач. У «Тенерифе» грузинский центровой Гиорги Шермадини отметился 19 очкам, 7 подборами и 6 передачами.

В турнирной таблице группы C «Нижний Новгород» поднялся на второе место. У российской команды пять побед в восьми матчах. «Иберостар Тенерифе» остался лидером. Поражение в России стало для испанского клуба первым на групповом этапе. Ранее «Тенерифе» одержал семь побед.

Следующий матч в Лиге чемпионов ФИБА «Нижний Новгород» вновь проведет на своей площадке – 17 декабря против немецкого «Бамберга», который в данный момент идет на четвертом месте в группе C.