«Нижний Новгород» обыграл «Тенерифе» в Лиге чемпионов ФИБА - Советский спорт
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10 декабря 2019 21:25БаскетболШарафудинов Виктор

«Нижний Новгород» обыграл «Тенерифе» в Лиге чемпионов ФИБА

Нижегородцы выиграли у лидера своей группы.

Состоялся матч восьмого тура группового этапа Лиги чемпионов ФИБА «Нижний Новгород» – «Иберостар Тенерифе». Российский клуб на своей площадке одержал победу со счетом 75:72 (23:26, 21:14, 16:15, 15:17).

В составе победителей самым результативным стал американский защитник Брэндон Браун, набравший 26 очков и сделавший 5 результативных передач. У «Тенерифе» грузинский центровой Гиорги Шермадини отметился 19 очкам, 7 подборами и 6 передачами.

В турнирной таблице группы C «Нижний Новгород» поднялся на второе место. У российской команды пять побед в восьми матчах. «Иберостар Тенерифе» остался лидером. Поражение в России стало для испанского клуба первым на групповом этапе. Ранее «Тенерифе» одержал семь побед.

Следующий матч в Лиге чемпионов ФИБА «Нижний Новгород» вновь проведет на своей площадке – 17 декабря против немецкого «Бамберга», который в данный момент идет на четвертом месте в группе C.

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