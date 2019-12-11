«Локомотив-Кубань» обыграл белградский «Партизан» В Краснодаре состоялся матч Еврокубка.

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В игре девятого тура группового этапа Еврокубка «Локомотив-Кубань» обыграл на своей площадке белградский «Партизан» со счетом 83:76 (27:19, 18:21, 22:26, 16:10).

В составе хозяев самым результативным стал литовец Миндаугас Кузминскас, набравший 17 очков. Столько же на счету форварда сербского клуба Стефана Бирчевича.

В турнирной таблице группы B «Партизан» занимает второе место, уже гарантировав себе путевку в следующий раунд. У белградцев шесть побед в девяти матчах. Также все свои проблемы на этом этапе решил лидер шестерки итальянская «Рейер Венеция», выиграв семь матчей из девяти.

«Локомотив-Кубань» занимает третью позицию с четырьмя победами, но при этом краснодарский клуб лишь по дополнительным показателями опережает литовский «Ритас» и турецкий «Тофаш».

В следующий этап проходят четыре команды из шести. «Локомотиву-Кубань» для выхода из группы необходимо в последнем туре обыграть «Тофаш». Игра состоится в Турции 17 декабря.