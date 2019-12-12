Жоан Пласа: Играть в гостях с «Баварией» – это опасная ситуация «Зенит» сыграет в гостях с «Баварией» в регулярном чемпионате Евролиги.

Главный тренер «Зенита» Жоан Пласа прокомментировал предстоящий матч с «Баварией» в 13-м туре регулярного чемпионата Евролиги.

«Когда ты играешь против команды, которая проигрывает несколько матчей подряд и находится в нижней части турнирной таблицы, когда ты едешь в гости к такой команде, то это невероятно опасная ситуация, – приводит слова испанца официальный сайт клуба. – Я бы, если честно, предпочел играть против команды, которая выиграла пять последних матчей».

После 12 туров у «Зенита» три победы, девять поражений и последнее место в турнирной таблице. «Бавария», потерпевшая выиграла четыре матча и занимает 16-е место. При этом в последних семи играх у команды шесть поражений.

Матч «Бавария» – «Зенита» пройдет 13 декабря в Мюнхене. Начало – 22:30 (мск).