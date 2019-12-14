«Автодор» победил «Нижний Новгород» в Единой лиге ВТБ

В сегодняшнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ саратовский «Автодор» победил «Нижний Новгород» со счетом 92:90 (22:25, 24:26, 25:28, 21:21).
Самым результативным игроком матча стал нападающий гостей Даррал Уиллис. На его счету дабл-дабл – 23 очка и 10 подборов. У победителей 22 очка набрал Элджин Кук, а Мухаммаду Жайте записал себе в актив 21 очко и 10 подборов.
В турнирной таблице команды сегодняшние соперники идут рядом. «Автодор» занимает седьмую строчку, одержав четыре победы в девяти играх, а «Нижний Новгород» – восьмой (четыре победы в 10 матчах).
«Нижний Новгород» следующий матч проведет 22 декабря на своей площадке против «Енисея». «Автодор» 23 декабря примет «Зенит».
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