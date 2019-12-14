«Локомотив-Кубань» выиграл у «Пармы» в Единой лиге ВТБ Матч состоялся в Краснодаре.

В игре регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» обыграл «Парму» со счетом 83:75 (16:25, 22:12, 22:22, 23:16).

Самыми результативными игроками матча стали нападающий хозяев Джонни О'Брайант, набравший 22 очка. У гостей 18 очками отметился Артем Забелин.

«Локомотив-Кубань» занимает четвертое место в турнирной таблице, одержав шесть побед в 10 матчах. «Парма» располагается на предпоследнем 12-м месте, выиграв лишь три игры из 11.

21 декабря команда из Перми примет на своей площадке «Цмоки-Минск». «Локомотив-Кубань» 23 декабря встретится в гостях с лидером турнира «Химками».