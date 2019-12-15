ЦСКА обыграл «Астану» Матч Единой лиги ВТБ состоялся в Москве.

В матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ ЦСКА обыграл «Астану» со счетом 104:91 (29:21, 26:22, 27:25, 22:23).

Самым результативным игроком матча стал форвард «Астаны» Малькольм Хилл, но его 28 очков не помогли клубу из Казахстана избежать поражения. У центрового «Астаны» Душана Ристича 22 очка и 10 подборов.

У победителей самым результативным стал Майк Джеймс, набрав 23 очка.

В турнирной таблице ЦСКА занимает второе место, одержав восемь побед в 11 матчах.

«Астана», проигравшая в четвертый раз кряду, находится на 11-й позиции, выиграв лишь три встречи из девяти.

22 декабря ЦСКА сыграет в гостях с эстонским «Калевом». В тот же день «Астана» проведет выездной матч против польского клуба «Зелена-Гура».