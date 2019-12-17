Американский форвард Браун покинул «Нижний Новгород» - Советский спорт
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17 декабря 2019 17:33БаскетболШарафудинов Виктор

Американский форвард Браун покинул «Нижний Новгород»

Баскетболист провел в России всего лишь пять месяцев.

Официальный сайт баскетбольного клуба «Нижний Новгород» сообщил о расторжении контракта с американским тяжелым форвардом Алеком Брауном по обоюдному согласию сторон.

27-летний Браун присоединился к команде в июле нынешнего года. С начала сезона он принял участие в шести матчах Единой Лиги ВТБ, показав среднюю статистику в 7,2 очка, 3,2 подбора, 0,7 передачи за 22:25 игрового времени. В пяти встречах Лиги чемпионов ФИБА его средние показатели достигли 8,6 очка, 4,6 подбора и 0,8 передачи за 18 минут.

В двух предыдущих сезонах американец выступал в Испании за «Эстудиантес» и «Бреоган».

Сегодня «Нижний Новгород» сыграет с немецким «Бамбергом» в девятом туре Лиги чемпионов ФИБА. Матч начнется в 19:00 по московскому времени.

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