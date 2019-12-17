«Локомотив-Кубань» проиграл в Турции «Тофашу» и вылетел из Еврокубка Матч состоялся в Бурсе.

В заключительном 10-м туре первого группового этапа Еврокубка турецкий «Тофаш» на своей площадке обыграл российский «Локомотив-Кубань» со счетом 92:90 (26:28, 22:15, 15:19, 29:28).

В концовке матча команда Евгения Пашутина сократила отставание с шести очков до двух, но спастись от поражения не смогла, не использовав последнее владение.

В составе победителей самым результативным стал защитник Самуэль Мехиа (21 очко). У краснодарцев 18 очков на счету нападающего Джонни О'Брайант.

Проиграв в Турции, «Локомотив-Кубань» вылетел из Еврокубка, заняв пятое место в группе B, с четырьмя победами в десяти играх. Во второй этап вышли четыре лучших команды шестерки. Итальянская «Рейер Венеция», сербский «Партизан», турецкий «Тофаш» (как раз благодаря сегодняшней победе) и литовский «Ритас».