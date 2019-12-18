УНИКС обыграл «Дарушшафаку» в Еврокубке, выйдя на первое место в своей группе - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболИтоги года 2019...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
18 декабря 2019 21:45БаскетболШарафудинов Виктор

УНИКС обыграл «Дарушшафаку» в Еврокубке, выйдя на первое место в своей группе

Игра состоялась в Казани.

В заключительном 10-м туре первого группового этапа Еврокубка казанский УНИКС обыграл клуб «Дарушшафака» из Стамбула. Матч закончился со счетом 71:68 (17:24, 13:12, 18:18, 23:14).

Самым результативным игроком в составе казанцев стал Евгений Колесников, набрав 14 очков. На счету игрока турецкого клуба Джаррода Джонса – 15 очков.

В турнирной таблице группы C УНИКС на данный момент занимает первое место, одержав шесть побед и гарантировав себе участие в следующем раунде. Второй этап с участием 16 клубов начнется 7 и 8 января.

Дюжина Армии Кудашова. СКА выиграл у «Северстали», уступая 0:3 Возвращение ветеранов, разгром «Спартаком» «Витязя», фантастический камбэк СКА – самые интересные события в традиционном обзоре игрового дня от «Советского спорта». 17.12.2019 23:00 Хоккей Домрачев Владислав
Еще по теме:
«Барыс» одолел «Торпедо» и одержал третью победу подряд «Сочи» обыграл в Минске «Динамо», у белорусского клуба восемь поражений кряду «Авангард» на два года продлил контакт с Бобковым
Опять даем всем фору в минуту с лишним. В женской эстафете Россия – только пятая Завершен стартовый этап Кубка мира в Эстерсунде. В его последней гонке четверка российских биатлонисток финишировала на пятом месте. 08.12.2019 19:15 Биатлон Тигай Лев
Дмитрий Ярошенко: Бабикова ждут в Ижевске, чтобы обыграть В минувшее воскресенье завершился первый этап Кубка мира в Эстерсунде. Но уже в пятницу стартует второй – в Хохфильцене. 11.12.2019 10:00 Биатлон Домрачев Владислав
Сергей Тарасов: На сборах девчонки делали по 200 выстрелов и вот результат В минувшие выходные в Хохфильцене завершился второй этап Кубка мира. А уже в четверг во французском Анси стартует третий. 18.12.2019 17:00 Биатлон Волохов Юрий
Еще по теме:
Анна Богалий: Мы – темное пятно для мировой общественности, нужно играть по правилам Немка Шерер выиграла индивидуальную гонку на этапе Кубка IBU, россиянка Старых – седьмая Анна Богалий: Не вижу ахового провала у Мироновой по стрельбе
Без Медведева, но с надеждой на титул. Что ждать от Кубка Дэвиса в новом формате Сегодня в Мадриде стартует финальный турнир Кубка Дэвиса – первый в истории в обновленном формате. 18.11.2019 08:30 Теннис Мысин Николай
Ругань вокруг Загитовой не удивляет. Но за что ее жалеть? Продолжают кипеть страсти вокруг главного события минувшей недели – заявления олимпийской чемпионки Алины Загитовой о том, что она приостанавливает карьеру. 16.12.2019 15:00 Фигурное катание Тигай Лев
Сергей Шахрай: Косторная – сегодняшний эталон в женском катании Наш обозреватель Сергей Шахрай подвел итоги финала Гран-при в Турине. 08.12.2019 12:30 Фигурное катание Волохов Юрий
ТВ-рейтинги: неделя Тутберидзе и хоккейный «Тест на беременность» Опубликованы телевизионные рейтинги минувшей недели. Среди спортивных передач вне конкуренции финал Гран-при по фигурному катанию. 11.12.2019 15:30 Фигурное катание Тигай Лев
Гвардиола против «Реала», Клопп против Симеоне, повторение финала ЛЧ-2012 Итоги жеребьевки плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы можно коротко охарактеризовать так – весной нас ждут роскошные матчи. 16.12.2019 17:30 Футбол Зибрак Артем
Александр Дюков: После Евро-2020 сборная России получит оригинальную форму Глава Российского футбольного союза после заседания попечительского совета рассказал о бюджете организации и новых контрактах. 18.12.2019 21:17 Футбол Григорьевская Юлия
Новости
22:42 Футбол «Ливерпуль» одолел «Монтеррей» и вышел в финал Клубного чемпионата мира
22:32 Футбол «Герта» обыграла «Байер» в Леверкузене
22:15 Бокс Фьюри и Уайлдер обязательно проведут третий бой летом 2020 года
21:59 Хоккей Источник: Ни один клуб НХЛ не заинтересован в подписании Ковальчука
21:57 Баскетбол ЦСКА победил дома «Црвену Звезду», Джеймс набрал 29 очков
21:45 Баскетбол УНИКС обыграл «Дарушшафаку» в Еврокубке, выйдя на первое место в своей группе
21:28 Хоккей «Барыс» одолел «Торпедо» и одержал третью победу подряд
21:28 Хоккей «Сочи» обыграл в Минске «Динамо», у белорусского клуба восемь поражений кряду
21:14 Баскетбол «Нью-Йорк Никс» наняли Дэвида Блатта в качестве консультанта
20:57 Бокс Михаил Кокляев: Любовь к жизни стала сильнее (видео)
20:35 Хоккей «Авангард» на два года продлил контакт с Бобковым
20:34 Футбол «Барселона» – «Реал». Стартовые составы
20:21 Футбол Рафаэль Варан: Против Месси нужно действовать коллективно. Остановить в одиночку не получится
20:20 Футбол Президент «Тоттенхэма» Леви: Мы не боимся продать Эриксена конкурентам
20:05 ММА Рэпер 50 cent – Ковингтону: Наслаждайся сломанной челюстью, расистский ублюдок
20:03 Футбол Ольга Голодец: Евро-2020 откроется на Дворцовой площади
19:59 Футбол Кудряшов покинул «Сочи»
19:50 Футбол Видаль покинул тренировку, узнав, что его не включили в стартовый состав на Эль-Класико
19:33 Футбол Александр Дюков: На Евро сборная России будет играть в скорректированной форме
19:32 Футбол «Ливерпуль» опубликовал состав на матч с «Монтерреем»
В террористическую ячейку, созданную в колонии Калмыкии, входило более 100 человек
Назначен и.о. министра экономического развития Карелии
Задержаны трое участников массового убийства фермеров в Ростовской области
Дело о заражении пациентов ВИЧ на Ставрополье рассмотрят в закрытом режиме
Белгородские «МегаГРИНН» и «Линии» перешли в собственность букмекерской компании
СМИ: экс-жена хоккеиста Зайцева обвиняет его родных в похищении детей
Марию Ласицкене не допустили на турнир в Глазго из-за вопросов по статусу
В WADA подтвердили, что России не грозит отстранение от Евро-2020
Полиция Испании задержала подозреваемых в организации договорных матчей
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика