УНИКС обыграл «Дарушшафаку» в Еврокубке, выйдя на первое место в своей группе Игра состоялась в Казани.

В заключительном 10-м туре первого группового этапа Еврокубка казанский УНИКС обыграл клуб «Дарушшафака» из Стамбула. Матч закончился со счетом 71:68 (17:24, 13:12, 18:18, 23:14).

Самым результативным игроком в составе казанцев стал Евгений Колесников, набрав 14 очков. На счету игрока турецкого клуба Джаррода Джонса – 15 очков.

В турнирной таблице группы C УНИКС на данный момент занимает первое место, одержав шесть побед и гарантировав себе участие в следующем раунде. Второй этап с участием 16 клубов начнется 7 и 8 января.