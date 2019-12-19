«Зенит» на последних секундах вырвал победу у «Фенербахче» - Советский спорт
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19 декабря 2019 23:31БаскетболГичунцев Артур

«Зенит» на последних секундах вырвал победу у «Фенербахче»

Встреча прошла в Стамбуле.

Матч регулярного чемпионата Евролиги «Фенербахче» – «Зенит» завершился поражением турецкого клуба со счетом 81:84 (22:18, 21:20, 16:22, 22:24).

Гости вырвали победу благодаря Эндрю Альбиси , который за три секунды до окончания поединка реализовал трехочковый броско. При этом Матеуш Понитка принес «Зениту» 16 очков и стал самым результативным игроком команды. У «Фенербахче» отличился Жоффри Ловерня. В его активе 18 очков.

После этой встречи «Зенит» занимает 17-е место в таблице, а «Фенербахче» расположился на 15-й строчке.

27 декабря россияне примут «Црвену Звезду», а стамбульской команде предстоит в тот же день домашний матч с «Валенсией».

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