«Зенит» на последних секундах вырвал победу у «Фенербахче»

Матч регулярного чемпионата Евролиги «Фенербахче» – «Зенит» завершился поражением турецкого клуба со счетом 81:84 (22:18, 21:20, 16:22, 22:24).
Гости вырвали победу благодаря Эндрю Альбиси , который за три секунды до окончания поединка реализовал трехочковый броско. При этом Матеуш Понитка принес «Зениту» 16 очков и стал самым результативным игроком команды. У «Фенербахче» отличился Жоффри Ловерня. В его активе 18 очков.
После этой встречи «Зенит» занимает 17-е место в таблице, а «Фенербахче» расположился на 15-й строчке.
27 декабря россияне примут «Црвену Звезду», а стамбульской команде предстоит в тот же день домашний матч с «Валенсией».
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