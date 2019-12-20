Эндрю Альбиси: «Зенит» держался всю игру и в концовке сделал свою работу «Зенит» обыграл в гостях «Фенербахче» в Евролиге.

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Защитник «Зенита» Эндрю Альбиси прокомментировал победу над «Фенербахче» (84:81) в матче 14-го тура регулярного чемпионата Евролиги.

«Игра была очень напряженной, но мы не прекращали бороться, – приводит слова 29-летнего француза официальный сайт клуба. – Мы знаем, что «Фенербахче» – очень хорошая команда, но мы держались на протяжении всего матча и в концовке сделали свою работу».

Отметим, что Альбиси набрал 12 очков, в том числе он стал автором решающего броска в концовке.

«Зенит» одержал четвертую победу в турнире и занимает предпоследнее место. В 15-м туре 27 декабря команда сыграет дома с «Црвеной Звездой».