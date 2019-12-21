Главный тренер «Анадолу Эфес»: Я плохо управлял игрой с ЦСКА - Советский спорт
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21 декабря 2019 10:40БаскетболЛипкин Антон

Главный тренер «Анадолу Эфес»: Я плохо управлял игрой с ЦСКА

«Анадолу Эфес» проиграл дома ЦСКА.

Главный тренер «Анадолу Эфес» Эргин Атаман подвел итоги матча с ЦСКА (80:81) в 15-м туре регулярного чемпионата Евролиги.

«Майк Джеймс провел суперигру, великолепную игру, а ЦСКА действовал грамотно, – приводит слова Атамана официальный сайт лиги. – Они показали хороший баскетбол.

Мои игроки оказали упорное сопротивление, несмотря на усталость. Но это баскетбол. Мы проиграли в последнюю секунду. Но я считаю, что сам плохо управлял игрой. Беру на себя всю ответственность за эту игру. Не знаю почему, но чувствую, что провел этот матч плохо».

Отметим, что разыгрывающий ЦСКА Майк Джеймс стал самым результативным игроком матча, набрав 28 очков за 32 минуты и 28 секунд, проведенных на площадке.

«Анадолу Эфес» потерпел третье поражение в турнире и занимает третье место.

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