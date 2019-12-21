Джеймс признан лучшим игроком 15-го тура в Евролиге Американский разыгрывающий ЦСКА Майк Джеймс признан самым ценным игроком (MVP) 15-го тура баскетбольной Евролиги.

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Напомним, что Джеймс, набрав 28 очков, стал самым результативным игроком встречи с турецким Анадолу Эфес (81:80).