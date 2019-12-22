«Нижний Новгород» победил «Енисей» Завершился матч Единой лиги ВТБ.

Матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Нижний Новгород» – «Енисей» (Красноярск) закончился со счетом 104:101 (28:25, 31:29, 19:18, 26:29).

Самым результативным игроком матча стал защитник красноярской команды Дэвион Берри, набравший 24 очка. На счету форвард «Енисея» Томислава Зубчича – 20 очков. У победителей лучший результат у Майкла Дженкинса – 18 очков.

«Енисей» опустился на пятое место с пятью победами в девяти встречах. «Нижний Новгород» занимает седьмую позицию, выиграв пять матчей из 11.

27 декабря «Енисей» примет УНИКС, а в от «Нижний Новгород» свой следующий матч в Единой лиге ВТБ проведет лишь 11 января – в гостях у «Локомотива-Кубань».