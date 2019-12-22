Курское «Динамо» в четвертый раз выиграло Кубок России среди женщин, победив в финале УГМК Матч за трофей состоялся в Курске.

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В финальном матче Кубка России среди женщин курское «Динамо» победило УГМК из Екатеринбурга. Итоговый результат 84:71 (18:25, 20:18, 21:15, 25:13). Игра состоялась в Курске.

Самой результативной баскетболисткой финала стала центровая УГМК Мария Вадеева, набрав 27 очков и сделав 11 подборов. В составе курского «Динамо» 21 очко на счету Эпифании Принц, а Татьяна Видмер и Наталья Анойкина набрали по 17 очков и сделали по 10 подборов.

Курское «Динамо» выиграло женский Кубок России в четвертый раз в истории. Ранее клуб выигрывал трофей в 2015, 2016 и 2018 годах. Столько же побед у женского баскетбольного клуба ЦСКА, а рекорд (девять выигранных Кубков России) принадлежит УГМК.