«Зенит» разгромил в гостях «Автодор» Встреча прошла в Саратове.

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Матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Автодор» – «Зенит» завершился крупной победой питерского клуба – 109:66 (27:14, 26:14, 22:16, 34:22).

В составе победителей лучшим оказался Уилл Томас, набравший 30 очков. У гостей отличился Маркел Старкс. В его активе 15 очков.

«Зенит» занимает 7-е место в таблице, а команда из Саратова расположилась на 9-й позиции.

6 января питерский клуб сыграет в гостях против «Цмоки-Минска», а игроки «Автодора» двумя днями ранее встретятся с УНИКСом.