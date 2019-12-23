«Локомотив-Кубань» одолел «Химки», Швед побил рекорд Фридзона по результативности Встреча прошла на домашнем паркете подмосковного клуба.

Матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Химки» – «Локомотив-Кубань» завершился в пользу гостей со счетом 94:89 (23:19, 23:21, 11:28, 37:21).

Весомый вклад в победу своей команды внес Уилл Каммингс, набравший 19 очков. У «Химок» отличился Алексей Швед, который вышел на первое место по результативности в истории клуба, опередив Виталия Фридзона. После этой встречи в активе Шведа 4679 очков.

Таким образом, «Химки» занимают 1-е место в таблице соревнований, а краснодарский клуб расположился на 3-й позиции.

6 января «Химки» сыграют с московским ЦСКА, а «Локомотив-Кубань» 28 декабря встретится с «Зеленой-Гурой».