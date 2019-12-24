Сергей Карасев: Пропустить 15 очков за две минуты – непростительно «Химки» проиграли «Локомотиву-Кубани», потерпев первое поражение в Единой лиге ВТБ.

Форвард «Химок» Сергей Карасев прокомментировал поражение от «Локомотива-Кубани» (89:94) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Это не «Локомотив» нас удивил, а мы – сами себя, – приводит «Р-Спорт» слова 26-летнего игрока. – Наша игра была, нельзя отдавать ее было. За последние две минуты пропустить 15 очков – это непростительно, такого не должно быть».

Отметим, что за две минуты до конца игры «Химки» вели со счетом 83:79, но проиграли концовку 6:15.

Для подмосковной команды это поражение стало первым в нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ. «Химки» продолжают возглавлять турнирную таблицу и в следующем матче 6 января сыграют дома с ЦСКА.