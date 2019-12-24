Римас Куртинайтис: Даже «Голден Стэйт» не бросает столько трехочковых

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис после матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубанью» (89:94) высказался о рекорде, который установила его команда.
«Химки» установили рекорд Единой лиги ВТБ, выполнив 41 трехочковый бросок (из них попали 12).
«Насчет количества дальних бросков я говорил с командой в большом перерыве, – приводит «Р-Спорт» слова Куртинайтиса. – Даже «Голден Стэйт» столько не бросает, сколько мы, хотя там снайперы повыше классом. Должен быть умный баланс между трехочковыми и двухочковыми бросками».
Отметим, что поражение от «Локомотива-Кубани» стало для «Химок» первым в нынешнем розыгрыше Единой лиги ВТБ.
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