Римас Куртинайтис: Даже «Голден Стэйт» не бросает столько трехочковых «Химки» установили рекорд Единой лиги ВТБ, выполнив 41 трехочковый бросок.

Загрузка...

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис после матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубанью» (89:94) высказался о рекорде, который установила его команда.

«Химки» установили рекорд Единой лиги ВТБ, выполнив 41 трехочковый бросок (из них попали 12).

«Насчет количества дальних бросков я говорил с командой в большом перерыве, – приводит «Р-Спорт» слова Куртинайтиса. – Даже «Голден Стэйт» столько не бросает, сколько мы, хотя там снайперы повыше классом. Должен быть умный баланс между трехочковыми и двухочковыми бросками».

Отметим, что поражение от «Локомотива-Кубани» стало для «Химок» первым в нынешнем розыгрыше Единой лиги ВТБ.