Этторе Мессина: Хэкетт стал ключом к победе ЦСКА «Милан» проиграл ЦСКА в Калининграде.

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Главный тренер «Милана» Этторе Мессина подвел итоги матча 16-го тура регулярного чемпионата Евролиги с ЦСКА (75:78) в Калининграде.

«Ключом к победе армейцев стал (Дэниэл) Хэкетт, которого я хорошо знаю по сборной Италии, – приводит «Р-Спорт» слова итальянца. – Он принимал умные решения: когда отдать мяч, когда бросать. Хэкетт атаковал издали с очень хорошим процентом».

Напомним, 32-летний итальянец набрал 28 очков и установил свой личный рекорд в турнире.

«Милан» потерпел восьмое поражение и занимает восьмое место в турнирной таблице.

Отметим, что ЦСКА впервые в истории проводил домашний матч за пределами Москвы.