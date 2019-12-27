Уилл Томас: «Зенит» движется в правильном направлении «Зенит» примет «Црвену Звезду» в 16-м туре регулярного чемпионата Евролиги.

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Форвард «Зенита» Уилл Томас высказался о предстоящем матче 16-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Црвеной Звездой».

«Нам нужно продолжать в том же духе, – приводит слова 33-летнего американца официальный сайт клуба. – Продолжать хорошо играть вместе, стараться в защите и делиться мячом в нападении.

Думаю, что мы движемся в правильном направлении. У нас есть уверенность, но нас все еще нужно много работать и продолжать в том же темпе».

После 15 туров «Зенит» занимает предпоследнее место – у команды четыре победы и 11 поражений. У «Црвены Звезды» на две победы больше и 12-е место.

Матч «Зенит» – «Црвена Звезда» пройдет 27 декабря. Начало игры – 20:00 (мск).