Димитрис Итудис: «Цмоки-Минск» всегда сражается ЦСКА завершит год матчем в Минске.

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал предстоящий матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Цмоки-Минск».

«Мы снова в ситуации, когда нам приходится играть два матча кряду, – приводит слова Итудиса официальный сайт клуба. – Это нужно иметь в виду. Минчане всегда сражаются, и дома, и на выезде, и мы ожидаем такой игры».

Напомним, в четверг ЦСКА победил в Калининграде «Милан» в рамках регулярного чемпионата Евролиги.

В 12 матчах Единой лиги ВТБ у ЦСКА девять побед и второе место. «Цмоки-Минск» с двумя победами идет последним.

Матч «Цмоки-Минск» – ЦСКА пройдет 28 декабря в Минске. Начало – 16:00 (мск).