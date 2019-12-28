ЦСКА на выезде обыграл «Цмоки-Минск», одержав четвертую победу кряду Армейцы занимают второе место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ.

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Матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Цмоки-Минск» – ЦСКА (Москва) завершился со счетом 91:94 (18:18, 30:20, 18:26, 25:30).

Самым результативным игроком встречи стал американский форвард москвичей Дэрран Хиллиард, набравший 21 очко. На счету защитника «Цмоки-Минск» Доминеза Барнетта – 20.

ЦСКА с четырьмя победами подряд занимает второе место в Единой лиге ВТБ, выиграв 10 матчей из 13. Лидируют в турнире «Химки», победив в 11 играх из 12.

«Цмоки-Минск» замыкает турнирную таблицу, занимая последнее 13-е место, с двумя победами в 11 встречах.

6 января состоится матч лидеров Единой лиги ВТБ «Химки» – ЦСКА. «Цмоки-Минск» в тот же день примет «Зенит».