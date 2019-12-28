«Локомотив-Кубань» в Польше обыграл клуб «Зелена-Гура», одержав третью победу кряду

Матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Зелена-Гура» – «Локомотив-Кубань» завершился со счетом 83:85 (22:20, 17:19, 22:30, 22:16).
Форвард краснодарского клуба Сэм Деккер набрал 27 очков, став самым результативным игроком матча. В составе хозяев больше всех очков набрал Дрю Гордон (14).
В турнирной таблице «Локомотив-Кубань» занимает третье место, одержав 8 побед в 12 матчах. «Зелена-Гура» занимает 11-ю позицию, выиграв 4 матча из 11.
5 января польский клуб сыграет в гостях с эстонским «Калевом». 11 января «Локомотив-Кубань» примет «Нижний Новгород».
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