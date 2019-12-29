Этторе Мессина: Возможно, однажды я вернусь в Россию Итальянский наставник ранее возглавлял ЦСКА.

Главный тренер БК «Милан» Этторе Мессина не исключил своего возвращения в Россию.

«Мне приятно, что в России помнят меня, и, кто знает, может, однажды я вернусь в Единую лигу ВТБ, - сказал Мессина ТАСС. - Но сейчас я в «Милане» и наслаждаюсь работой в этом клубе. Наша задача в этом году - выйти в плей-офф Евролиги и выиграть первенство Италии».

Напомним, ранее итальянский специалист возглавлял ЦСКА. Под его руководством красно-синие дважды выигрывали Евролигу (2006, 2008).

В текущем розыгрыше Евролиги «Милан» занимает восьмую строчку в турнирной таблице. В 16 сыгранных матчах команда одержала восемь побед и потерпела восемь поражений.

3 января миланцы на своей площадке примут питерский «Зенит».