Римас Куртинайтис: В третьей четверти «Анадолу Эфес» просто убил нас

- Поздравляю «Эфес» с хорошей игрой, особенно с очень хорошей игрой в атаке. Думаю, в этом сезоне они показывают лучшее нападение в Евролиге. На протяжении двух первых четвертей мы неплохо защищались, но в третьей четверти соперник просто убил нас.
Не хотел бы говорить о ком-то отдельно, хотел бы выделить всю команду «Эфеса», особенно их трехочковые. Именно дальние броски стали главной причиной их победы, - приводит слова специалиста пресс-служба подмосковного клуба.
Добавим, что в следующем туре «Химки», потерпевшие девятое поражение в текущем сезоне Евролиге, 10 января сыграют на своей площадке с «Зенитом».
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