Римас Куртинайтис: В третьей четверти «Анадолу Эфес» просто убил нас Главный тренер БК «Химки» Римас Куртинайтис – о поражении в матче 17-го тура Евролиги с «Анадолу Эфес» (82:101).

- Поздравляю «Эфес» с хорошей игрой, особенно с очень хорошей игрой в атаке. Думаю, в этом сезоне они показывают лучшее нападение в Евролиге. На протяжении двух первых четвертей мы неплохо защищались, но в третьей четверти соперник просто убил нас.

Не хотел бы говорить о ком-то отдельно, хотел бы выделить всю команду «Эфеса», особенно их трехочковые. Именно дальние броски стали главной причиной их победы, - приводит слова специалиста пресс-служба подмосковного клуба.

Добавим, что в следующем туре «Химки», потерпевшие девятое поражение в текущем сезоне Евролиге, 10 января сыграют на своей площадке с «Зенитом».