УНИКС обыграл «Автодор», уступая -20 по ходу встречи Игра состоялась в Казани.

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Матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ УНИКС – «Автодор» завершился со счетом 86:83 (11:25, 24:23, 25:11, 26:24). По ходу встречи хозяева площадки проигрывали 20 очков.

Самым результативным игроком матча стал центровой хозяев Алекс Таюс, набравший 27 очков. В составе гостей Маркел Старкс набрал 24 очка. У центрового «Автодора» Мухаммаду Жайте дабл-дабл – 14 очков и 10 подборов.

УНИКС занимает пятое место в турнирной таблице, выиграв 7 матчей из 12. «Автодор» занимает 11-ю строчку с 4 победами в 11 встречах.

12 января «Автодор» сыграет в гостях с клубом «Цмоки-Минск». УНИКС 18 января встретится на выезде с польской командой «Зелена-Гура».