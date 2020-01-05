Защитник ЦСКА Стрелниекс выбыл на неопределенный срок Латвийский баскетболист 3 января получил травму в матче Евролиги против «Панатинаикоса».

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Официальный сайт БК ЦСКА сообщил, что латвийский защитник Янис Стрелниекс выбыл на длительный срок, получив травму в матче Евролиги против греческого «Панатинаикоса».

Армейский плеймейкер повредил мышцу задней поверхности левого бедра в четвертой четверти встречи. Предварительный диагноз был подтвержден в результате обследования в московской GMS Clinic. Сроки возвращения в строй будут корректироваться по результатам промежуточных обследований.

3 января ЦСКА на своей площадке проиграл «Панатинаикосу» в овертайме со счетом 102:106. Следующий матч Евролиги армейцы проведут 10 января в гостях у мюнхенской «Бавариии». В данный момент московский клуб занимает пятое место в таблице, одержав 11 побед в 17 матчах.