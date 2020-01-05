«Енисей» проиграл «Астане» в матче Единой лиги ВТБ Игра состоялась в Нур-Султане.

Матч Единой лиги ВТБ «Астана» – «Енисей» завершился со счетом 95:90 (18:22, 21:19, 28:26, 28:23).

Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Малькольм Хилл, набравший 29 очков. Также стоит отметить дабл-дабл центрового «Астаны» Душана Ристича. Серб отметился 26 очками и 17 подборами.

В составе команды из Красноярска 22 очка набрал защитник Дэвион Берри.

«Енисей» занимает пятое место в турнирной таблице, выиграв 6 матчей из 11. «Астана» с 5 победами в 11 играх располагается на седьмой строчке.

12 января «Астана» сыграет на выезде с «Пармой». 13 января «Енисей» примет на своей площадке польский клуб «Зелена-Гура».