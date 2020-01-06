«Химки» обыграли ЦСКА в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ

В составе подмосковной команды самым результативным стал Янис Тимма, набравший 28 очков. У московского клуба 24 очка на счету Дэррана Хиллиарда.
«Химки», одержавшие 12 победу в чемпионате, продолжают лидировать в турнирной таблице, ЦСКА, потерпевший четвертое поражение, занимает вторую строчку.
В следующем матче «Химки» на своей площадке сыграют с «Енисеем», а ЦСКА в гостях встретится с петербургским «Зенитом».
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