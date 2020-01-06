Димитрис Итудис: Сегодня «Химки» играли лучше и победили, а мы выглядели опустошенными Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис – о поражении команды в матче Единой Лиги ВТБ с «Химками» (80:96).

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- Сегодня они играли лучше и победили. Мы выглядели опустошенными, хотя имели свои моменты в начале матча, но затем соперник сделал рывок. Также нам не хватало важных игроков, что было очевидно на площадке. Еще раз поздравляю «Химки», они одержали заслуженную победу, - цитирует специалиста пресс-служба подмосковной команды.

Добавим, что в следующем матче лиги ЦСКА в гостях встретится с петербургским «Зенитом».