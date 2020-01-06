Алексей Швед: С ЦСКА мы бьемся каждый год, стараемся и раз-два за сезон их обычно обыгрываем - Советский спорт
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06 января 2020 20:34Баскетбол

Алексей Швед: С ЦСКА мы бьемся каждый год, стараемся и раз-два за сезон их обычно обыгрываем

Защитник «Химок» Алексей Швед – о победе команды в матче Единой Лиги ВТБ с ЦСКА (96:80).

- С ЦСКА мы бьемся каждый год, стараемся и раз-два за сезон их обычно обыгрываем. Это очень сильная команда, которая каждый год играет в «Финале четырех», однако надо выходить и пытаться обыграть любого соперника.

Сегодня отлично сыграл Янис Тимма. Он умный игрок, с которым очень легко на площадке. С ним все получается намного лучше. В принципе, отлично сыграла вся команда, хорошо защищалась. Может быть, в последней четверти немного расслабились, но в принципе сыграли очень хорошо, - цитирует Шведа пресс-служба подмосковной команды.

Добавим, что в следующем матче лиги «Химки» на своей площадке сыграют с «Енисеем».

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