Алексей Швед: С ЦСКА мы бьемся каждый год, стараемся и раз-два за сезон их обычно обыгрываем Защитник «Химок» Алексей Швед – о победе команды в матче Единой Лиги ВТБ с ЦСКА (96:80).

- С ЦСКА мы бьемся каждый год, стараемся и раз-два за сезон их обычно обыгрываем. Это очень сильная команда, которая каждый год играет в «Финале четырех», однако надо выходить и пытаться обыграть любого соперника.

Сегодня отлично сыграл Янис Тимма. Он умный игрок, с которым очень легко на площадке. С ним все получается намного лучше. В принципе, отлично сыграла вся команда, хорошо защищалась. Может быть, в последней четверти немного расслабились, но в принципе сыграли очень хорошо, - цитирует Шведа пресс-служба подмосковной команды.

Добавим, что в следующем матче лиги «Химки» на своей площадке сыграют с «Енисеем».