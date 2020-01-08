УНИКС обыграл «Ритас» в первом матче топ-16 Еврокубка

Первый матч топ-16 Еврокубка «Ритас» – УНИКС завершился в пользу казанского клуба – 91:86 (20:23, 16:16, 28:22, 27:25).
Весомый вклад в победу своей команды внес Эррик Макколум. В его активе 20 очков. У хозяев отличились Миндаугас Гирджюнас и Эймантас Бендзюс. У обоих по 15 очков.
14 января УНИКС примет на домашней арене «Монако», а «Ритас» днем позже встретится на выезде с «Галатасараем».
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