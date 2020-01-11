Жоан Пласа: Знали, что если с «Химками» не сыграть хорошо в защите, у нас нет шансов - Советский спорт
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11 января 2020 12:49БаскетболЛипкин Антон

Жоан Пласа: Знали, что если с «Химками» не сыграть хорошо в защите, у нас нет шансов

«Зенит» выиграл в гостях у «Химок» в регулярном чемпионате Евролиги.

Главный тренер «Зенита» Жоан Пласа прокомментировал победу над «Химками» (83:81) в матче 18-го тура регулярного чемпионата Евролиги на «Арене Мытищи».

«Мы знали, что если не сыграть хорошо в защите, то у нас нет шансов, потому что у соперника второе нападение в Евролиге, – приводит слова испанца официальный сайт клуба. – Кроме того, было очень важно контролировать подборы в обороне. Для нас эта победа очень важна, потому что мы начинаем вторую половину в Евролиге и планируем показать лучшую картину. Надеюсь, все будут здоровы».

Напомним, эта победа стала пятой для «Зенита» в Евролиге. Команда остается на последнем месте в турнирной таблице. Самым результативным в составе питерцев стал форвард Уилл Томас, набравший 20 очков.

В следующем туре 15 января «Зенит» сыграет дома с «Басконией».

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