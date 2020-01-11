Римас Куртинайтис – после «Зенита»: Возможно, некоторые из нас слишком хорошо подумали о себе «Химки» проиграли дома «Зениту» в регулярном чемпионате Евролиги.

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Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис высказался о причинах поражения от «Зенита» (81:83) в матче 18-го тура регулярного чемпионата Евролиги на «Арене Мытищи».

«Мы должны быть готовы к серьезным играм на своей площадке, где нужно побеждать, – приводит слова Куртинайтиса официальный сайт клуба. – Не знаю как, но нам нужно выигрывать, однако наша энергия была не на должном уровне, равно как и концентрация. Возможно, некоторые из нас слишком хорошо подумали о себе».

Самым результативным в составе подмосковной команды стал разыгрывающий Алексей Швед, на счету которого 30 очков, шесть результативных передач и пять подборов.

«Химки» потерпели десятое поражение и занимают девятое место в турнирной таблице, отставая от зоны плей-офф на одну победу. В следующем туре 14 января «Химки» также дома сыграют с «Валенсией».